Audi Q5 : un restylage et de nouvelles ambitions dans son segment

Du nouveau chez Audi Maroc qui amorce la commercialisation du Q5 facelift. De quoi permettre à ce dernier de repartir à l’assaut du segment des SUV compacts premiums, compte tenu de ses nouveaux atouts en matière de style, de confort, de sécurité et de motorisations.

Chez Audi Maroc, la valse des nouveautés se poursuit. Après les Q7, A4, A5 et autres A7 Sportback qui ont fait leur apparition tout au long des six derniers mois, c’est au tour du Q5 de se retrouver sur le devant de la scène. Un facelift de mi-carrière pour ce SUV premium qui constitue l’un des modèles phares d’Audi Maroc.Dans le détail, l’esthétique de l’engin a fait l’objet de plusieurs attentions, comme en témoigne sa nouvelle signature LED qui n’est pas sans rappeler celle du Q7. Aussi, calandre et bouclier avant ont été redessinés.

Pour ce qui est de l’habitacle, le plus grand changement n’est autre que le nouvel écran tactile «MMI touch» de 10,1 pouces, disponible de série. Le conducteur peut choisir de saisir des lettres et des caractères manuellement ou opter pour la commande vocale, cette dernière étant capable de comprendre un large éventail de termes du quotidien.

Mettant l’accent sur l’horizontalité, le design intérieur donne une impression d’espace et de légèreté.

Aussi, la molette qui servait précédemment à naviguer dans les différents menus du MMI a disparu. Elle laisse place à un compartiment de rangement devant le levier de vitesse. Du côté des équipements haut de gamme, le «virtual cockpit plus» d’Audi offre un écran digital de 12,3 pouces, assorti de trois affichages différents. Un écran que le conducteur contrôle depuis le volant multifonction. À noter qu’un affichage tête haute est également disponible.

Outre une belle brochète d’équipements en tout genre, le confort des occupants demeure toujours l’un des points forts de ce Q5 avec, à l’arrière, une habitabilité de bonne facture, à l’image de la banquette coulissante avec dossiers ajustables. De quoi faire passer la capacité du coffre de 520 à 1 520 litres. Un tapis de sol pliable est fourni de série, en plus du hayon qui bénéficie d’une ouverture électrique.

Du nouveau sous le capot puisque cette version facelift s’adosse, dans le Royaume, sur deux motorisations diesel, à savoir le 30 TDI, un 2,0 litres délivrant une puissance de 136 chevaux pour 320 Nm de couple. De quoi lui permettre de réaliser le 0-100 km/h en 10,7 secondes et d’afficher une vitesse maximale de 195 km/h. Un bloc qui se voit épaulé par un autre 2,0 litres diesel, le 40 TDI qui affiche une puissance de 204 chevaux pour un couple de 400 Nm. De quoi lui permettre d’exécuter le 0-100 km/h en 7,6 secondes et d’afficher une vitesse maximale de 222 km/h.

Faut-il préciser que ce bloc est animé par une boîte de vitesses S-tronic à sept rapports qui envoie la puissance du moteur vers la transmission intégrale quattro grâce à la technologie ultra, cette dernière contribuant également au rendement. À noter que ces deux motorisations disposent d’un système d’hybridation légère de 12 volts qui contribue à réduire de façon notable la consommation de carburant.

L’Audi Q5 restylé est disponible dans le Royaume à partir de 465 000 DH s’agissant de la version d’entrée de gamme du 30 TDI. Il faudra débourser 510 000 DH pour repartir au volant de la version d’attaque du 40 TDI.