Auto Hall. Un chiffre d’affaires en croissance au premier semestre de l’année

Le Chiffre d’affaires consolidé au titre du premier semestre 2021 (S1-2021) du Groupe Auto Hall s’est établi selon les derniers indicateurs trimestriels à 2,828 milliards de dirhams (MMDH).



Un chiffre d’affaires qui est en croissance de 34% par rapport à la même période en 2019 et de 129% par rapport au premier semestre 2020, selon le groupe automobile dans un communiqué financier.



Dans le détail, le marché automobile des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers a affiché un retour à la croissance avec une hausse de 16% par rapport au premier semestre de 2019 et de 105% par rapport à la même période en 2020.

Affectée par l’arrivée de la pandémie en mars 2020, l’activité du Groupe Auto Hall a été marquée par une bonne performance commerciale traduite par une augmentation des quantités avec l’amélioration de la part de marché VP/VUL à 14,1%.

Compte tenu des bonnes performances commerciales et de l’enregistrement d’une plus-value de cession d’immobilisation, les bénéfices attendus en social et consolidé sont en nette hausse par rapport à ceux de 2019 et de 2020.

Quant aux investissements, le marché a connu la poursuite du développement du réseau avec l’acquisition de nouveaux terrains et la construction de nouvelles succursales.