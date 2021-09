Auto Hall. Un résultat net consolidé en forte hausse au premier semestre

Le résultat net consolidé du Groupe Auto Hall s’est établi à 201 millions de dirhams (MDH) au titre des six premiers mois de 2021, contre un déficit de 29 MDH la même période une année auparavant.



L’EBITDA, à savoir le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, consolidé s’est chiffré à 426 MDH au premier semestre 2021, contre 99 MDH en 2020, indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs semestriels.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé, quant à lui, à 2,825 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, après 236 MDH au premier semestre 2020 et 2,117 MMDH au premier semestre 2019, ajoute la même source. Par ailleurs, le Groupe note la reprise du marché automobile national à fin août par rapport à 2019, mettant en exergue les hausses de 11,8% pour la voiture particulière, de 31% pour le véhicule utilitaire léger, de 8% pour le véhicule industriel et de 14% pour le tracteur agricole.



Au niveau du groupe, les volumes de ventes ont affiché une croissance de 47% par rapport à 2019. Les parts de marché du Groupe dans le segment du véhicule utilitaire léger, voiture particulière et tracteur agricole se sont établies respectivement à 41%, 27% et 11%.

En social, le résultat net s’est élevé à 181 MDH à fin juin 2021, contre 39 MDH à la même période de 2020, alors que le chiffre d’affaires a atteint 2,165 MMDH, après 983 MDH au premier semestre 2020.

(Avec MAP)