Auto Hall : une croissance solide et des parts de marché renforcées

La reprise se confirme pour le groupe Auto Hall qui a terminé l’exercice 2021 sur un chiffre d’affaires consolidé de plus de 5 milliards de DH, soit une croissance de 15% par rapport à 2019 (année de référence). Le groupe poursuit également le renforcement de ses relais de croissance, à moyen et long terme, grâce à ses nouveaux investissements et partenariats.

Le groupe Auto Hall vient de dévoiler ses indicateurs de performance au terme de l’exercice 2021. Le groupe a, ainsi, réalisé un chiffre d’affaires consolidé qui ressort à 5,08 milliards de DH, soit une croissance de 15%/2019 (avant la crise Covid). Pour sa part, le chiffre d’affaires social a suivi la hausse des volumes de vente et s’est établi à 3,8 milliards de DH. Force est de remarquer que le groupe Auto Hall a amorcé sa reprise, après une année 2020 amorphe à cause de la crise sanitaire. Pour soutenir sa croissance, le groupe a notamment misé gros.