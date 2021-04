Autocaz, la nouvelle marque de véhicules d’occasion du groupe Auto Hall

Auto Hall via sa filiale Auto Hall Occasion vient fraîchement de lancer dans le Royaume une nouvelle marque de véhicules d’occasion. Baptisée Autocaz, cette plateforme devrait lui permettre de tisser sa toile dans un segment au potentiel de croissance avéré.

Investir avec la manière le segment du véhicule d’occasion, proposer un service qualitatif à l’attention de la clientèle et accroître ses parts de marché, telle est désormais la mission qu’entend mener à bien Autocaz, un label consacré auxvéhicules d’occasion multimarque et adossée à une plateforme digitale. Compte tenu du fait qu’acheter un véhicule d’occasion de nos jours peut être résumé parfois à un réel parcours du combattant, générant à bien des égards du stress et de l’incertitude pour le futur acheteur en quête de la bonne affaire, Autocaz a mis l’accent notamment sur l’ensemble du process ayant trait à la revente ou à l’achat d’un véhicule d’occasion.

Et pour cause, les difficultés récurrentes qui sont remontées dans les différentes études qui ont été diligentées par l’opérateur mettent en évidence le manque de confiance dans les promesses des vendeurs, les vices cachés, la complexité d’accès au financement, la perte de temps entre la consultation des annonces et les visites, et aussi la limitation des choix dans un même lieu pour pouvoir décider facilement. Face à toutes ces incertitudes, Auto Hall à travers sa marque Autocaz, déploie une offre inédite sur le marché, l’objectif consistant à rendre l’expérience d’achat du véhicule d’occasion aussi fluide, agréable et sûre que lors de l’achat d’un véhicule neuf.

«Autocaz, c’est le fruit d’une longue réflexion où l’on a mis l’ensemble des expertises Auto Hall dans le commerce et le service automobile, pour concevoir un modèle de véhicules d’occasion, fiable et intuitif basé à la fois sur une plateforme physique et digitale», a déclaré lors de son allocution face à la presse Jamal Eddouhbani. Et le Directeur général du Groupe Auto Hall de poursuivre : «Autocaz est conçue dans la continuité de la relation de confiance qu’Auto Hall tisse avec sa clientèle fidèle depuis plus de 100 ans. Je peux affirmer que c’est notre gage de confiance».

Autocaz dispose d’un stock important de véhicules d’occasion multimarque exposé en plein cœur du mégastore de l’opérateur au boulevard Lalla Yacout à Casablanca.

Dans le détail, Autocaz dispose d’un stock important de véhicules d’occasion multimarque exposé en plein cœur du mégastore de l’opérateur au boulevard Lalla Yacout à Casablanca. Une plateforme permettant à la clientèle de découvrir différents véhicules exposés sur deux étages avec une capacité dépassant les 300 unités et de se voir accompagnés par des conseillers commerciaux. Du coup, les clients peuvent choisir le véhicule qui correspond pleinement à leurs besoins tout en bénéficiant de solutions de financement et d’assurance sur mesure adaptées à leur budget.

Par ailleurs, la plateforme digitale Autocaz accompagnant le mégastore s’adresse aussi bien aux clients souhaitant vendre ou échanger leur véhicule, qu’à ceux qui veulent acheter une voiture d’occasion. Faut-il préciser que les clients qui souhaitent vendre ou échanger leur véhicule peuvent bénéficier du vaste réseau d’Auto Hall, fort de ses 50 succursales dans le Royaume, pour réaliser les expertises techniques de leur véhicule et ainsi leur garantir la juste valeur de leur bien.

Les clients désirant, quant à eux, acheter un véhicule d’occasion trouveront au sein de la plateforme Autocaz, un outil intuitif et efficace pour naviguer et sélectionner le véhicule de leur choix. Des véhicules minutieusement contrôlés sur plus de 120 points, disposant du label «Autocaz Certifié» et garantis 6 mois.

«Ce n’est pas une démarche de tout repos que d’acquérir une voiture d’occasion, cela peut se révéler être un vrai parcours du combattant. Notre objectif est de faciliter cette démarche et d’offrir à nos clients qui souhaitent acquérir une voiture d’occasion un véhicule fiable, sûr et garanti, un véhicule dont ils seront pleinement satisfaits», s’est exprimé Sanâa Zagouri, Directrice du pôle occasion. Faut-il préciser que les véhicules exposés au sein du showroom du boulevard Lalla Yacout à Casablanca sont répertoriés dans la plateforme digitale. Ils ont tous subi une inspection rigoureuse par les experts d’Autocaz.

L’objectif consiste, selon le staff d’Autocaz, d’offrir au client une expérience comparable à celle de l’achat d’un véhicule neuf à travers plusieurs engagements dont la reprise de toutes les marques, des solutions de financement avantageuses, une garantie de 6 mois, une assurance offerte, une assistance routière 24h/24 et 7j/7, une inspection de plus de 120 points de contrôle, une certification du Label Autocaz et une prise en charge des démarches administratives.