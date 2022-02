Automobile et aéronautique. 100 000 ingénieurs, cadres moyens et techniciens supérieurs marocains à former d’ici 2025

Le Maroc a besoin d’ingénieurs, de cadres moyens et de techniciens supérieurs pour prendre le train de l’aéronautique et l’automobile. Face à l’urgence, non seulement les programmes de formation pour les cycles ingénieurs et techniciens seront révisés à travers l’intégration progressive de modules de formation sur les soft skills, la production durable et l’industrie 4.0, ce sont pas moins 100.000 ingénieurs, cadres moyens et techniciens supérieurs qui seront formés d’ici 2025.

On en sait un plus sur la récente convention signée entre le gouvernement représenté par le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Industrie et du Commerce, et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Association marocaine pour l’industrie et le commerce automobile (AMICA) ainsi que le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS). En effet, selon une source au ministère de l’Industrie et du Commerce, « d’ici 2025, près de 100 000 ingénieurs, cadres moyens et techniciens supérieurs dans les secteurs de l’automobile et l’aéronautique, cela dans le cadre de ce partenariat public-privé ».