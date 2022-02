Automobile. Le turc Martur Fompack inaugure l’extension de son usine à Tanger Automotive City

Deux ans seulement après avoir investi 17,5 millions d’euros lors de l’implantation de son unité industrielle d’une une surface couverte de 20.509 mètres carrés dans la zone franche de Tanger Automotive City (TAC, adossée au port Tanger Med), le groupe turc Martur Fompack vient de boucler l’extension de cette usine sur une superficie additionnelle de 3 500 m². Ainsi, le groupe turc qui fabrique des sièges et des composants pour l’industrie automobile (appuie-têtes, accoudoirs, visières, structures de siège, etc.), notamment pour les usines de Renault Tanger et de la Somaca va procéder à son inauguration le mardi 1er mars 2022.

Ce nouvel investissement va permettre de faire passer le nombre d’emplois créés de 724 actuellement, à 1 000 à terme, tandis que la capacité de production s’élève à 400 000 ensembles d’intérieurs de véhicules par an.

Pour rappel, Martur Fompack International, fondé en 1986, est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs mondiaux de production de sièges automobiles. Le groupe emploie 6.000 personnes réparties dans 25 sites à travers le monde, et compte plus de 200 clients dans plus de 40 pays, dont Alfa Romeo, Volkswagen, Citroën, Audi, Lancia, Fiat et Maserati.