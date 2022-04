Automobile. Les exportations marocaines ont augmenté de 4,1% en février 2021

L’Office des changes a déclaré dans un rapport ce vendredi que cette croissance était due à une augmentation de 8,6 % en glissement annuel des ventes de produits manufacturés. Mais cette hausse a été couplée à une baisse des ventes de 3,7% dans le secteur des fils et câbles en février 2021, par rapport à février 2020.

On note également une baisse des ventes sur le marché de l’aménagement intérieur des cabines d’avion de 2,2% pour la même période. L’industrie automobile marocaine est l’un des secteurs économiques les plus importants du pays. Avec une capacité de production de 700 000 automobiles par an, le Maroc domine le secteur automobile africain, qui comprend les avions, les trains, les bateaux et les voitures.

La part de ce secteur dans le total des exportations marocaines a augmenté de 2 %, passant de 29,7 % à la fin de février 2020 à 31,7 % à la fin de février 2021.