Automobile. Plus de 66 MMDH d’exportations à fin octobre

Les exportations du secteur automobile ont atteint près de 66,23 milliards de DH (MMDH) durant les dix premiers mois de cette année, en augmentation 12,4% par rapport à la même période de 2020, selon l’Office des Changes.



Une évolution qui s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction (+21,6%) et celles du segment du câblage (+1,7%), précise l’Office qui vient de rendre public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’octobre. En parallèle, le nombre de voitures de tourisme exportées a affiché une hausse de 11,5% à 276.407 véhicules à fin octobre 2021, ajoute la même source.



Par ailleurs, les ventes de phosphates et dérivés ont augmenté de 47,2% à 61,16 MMDH à fin octobre 2021. Cette évolution fait suite, principalement, à l’accroissement des ventes des engrais naturels et chimiques (+12,26 MMDH) dû à l’effet prix en hausse de 59,8%. Les quantités exportées de ce produit, quant à elles, ont baissé de 8,5%.

Les ventes du secteur textile et cuir, quatrième secteur exportateur à fin octobre 2021, se sont situées à 30,27 MMDH, contre 25,31 MMDH une année auparavant. Cette situation est tributaire de la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+3,45 MMDH), des articles de bonneterie (+1,45 MMDH) et dans une moindre mesure des chaussures (+129 millions de dirhams).

De leur côté, les exportations du secteur «Agriculture et agroalimentaire» se sont accrues de 9,1%, grâce à une hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire de 2,93 MMDH et celles de «Agriculture, sylviculture, chasse» de 1,58 MMDH. En revanche, la part des ventes de ce secteur dans le total des exportations a perdu 2,3 points se situant à 21,6% contre 23,9% à fin octobre 2020.

