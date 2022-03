Automobile : Signature de 8 conventions d’investissement d’un montant de 1,7 MMDH

Trois conventions ont été signées avec le Groupe Yazaki pour la réalisation d’une usine de production de câblage automobile à Meknès et l’extension de ses unités à Kénitra et à Tanger, totalisant un montant d’investissement de 751 MDH, générant 6.300 emplois. Une convention a été signée avec le Groupe Sumitomo pour l’extension de son unité de production de faisceaux électriques à Casablanca d’un montant d’investissement de 146 MDH, qui créera 2.000 emplois.

Huit conventions d’investissement ont été signées, le jeudi 24 mars 2022, par Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, avec les équipementiers automobiles internationaux Yazaki, Sumitomo, Lear, Stahlschmidt et TE Connectivity d’un montant global de 1,7 milliard de dirhams qui permettront de créer près de 12.000 emplois directs. Ces conventions s’inscrivent dans le développement de l’intégration en profondeur et la montée en gamme de l’écosystème câblage, à travers la localisation des activités de connectique, de terminaux, du câble à destination des véhicules électriques, de pièces plastiques et autres métiers de mécanique de précision et d’automatisation.

Deux conventions, signées avec le Groupe Lear portent sur la réalisation de deux usines, l’une à Tanger, pour la fabrication de terminaux et connecteurs, et l’autre à Meknès, dédiée à la production de faisceaux et câbles électriques automobile, d’un montant total de 346 MDH avec à la clé 2.162 emplois. Les deux autres projets d’investissement concernent la réalisation d’une usine de moulage et d’assemblage de connecteurs, par TE Connectivity à Tanger, d’un montant global de 202 MDH qui permettra de créer 350 emplois, et d’une usine de production de câbles Bowden et de systèmes de déverrouillage par Stahlschmidt à Tanger d’un montant de 107MDH générant 1.075 emplois.

« Ces projets sont un indicateur fort de l’attractivité et de la résilience de la plateforme automobile nationale qui a réussi, malgré le contexte mondial difficile, à conserver sa compétitivité, à fidéliser les leaders mondiaux du secteur, mais aussi à recouvrer rapidement sa vitalité au cours de cette relance économique », a déclaré Ryad Mezzour.