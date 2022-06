Lire aussi | La Douane s’explique sur l’imposition des achats via des plateformes électroniques étrangères

Le nouvel échangeur El Massira, doté de quatre bretelles, six voies de péage, un passage supérieur et un auvent métallique, permet le raccordement du réseau autoroutier à la RP 3503 et par la suite à la RN09 et au barrage El Massira. Il a pour objectif de mieux desservir la province de Settat et sa périphérie, améliorer les conditions de sécurité et de fluidité du trafic de la région et accompagner le développement de cette zone en pleine expansion, précise ADM.