Averses orageuses et fortes pluies, prévues ce lundi dans ces régions

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 10 octobre 2022 :



– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et ses régions ouest voisines, l’Oriental, le sud-est, l’est du Rif et les plateaux de Phosphates.



– Remontées tropicales sur le sud des provinces sahariennes avec ondées et orages isolés.



– Ciel peu à passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’extrême nord-ouest du pays.



– Formations brumeuses et bruines locales près des côtes.



– Temps relativement chaud sur l’extrême sud du pays.



– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques.



Températures minimales et maximale :