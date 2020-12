Aviculture : le Crédit Agricole du Maroc soutient la relance du secteur

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) poursuit sa mobilisation en faveur des acteurs du secteur agricole. Ainsi, dans le cadre du cycle de rencontres lancé récemment pour échanger avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l’agriculture, le Crédit Agricole du Maroc a récemment fait le point avec les professionnels du secteur avicole. Les détails.

Le groupe bancaire, spécialisé dans le financement du secteur agricole et du monde rural, renforce son soutien aux fédérations interprofessionnelles de l’Agriculture à travers un cycle de rencontres qu’il a récemment lancé. Dans ce sens, le Crédit Agricole du Maroc a tenu, le 1er décembre une réunion avec la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) et ses associations membres. Cette rencontre a ainsi permis de faire le point sur les réalisations de la filière notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert, l’évolution de ses indicateurs, de même que les contraintes et les leviers à actionner pour son développement. Les professionnels ont aussi exposé leurs attentes en matière d’accompagnement financier.

« Les participants ont souligné l’importance de cette filière qui a connu un développement considérable et qui participe grandement à la sécurité alimentaire du pays et à la création d’emplois. Ils ont également relevé la persistance de contraintes liées à l’écosystème dans lequel elle évolue et qui freinent le développement du secteur », a indiqué le groupe bancaire. « Le Crédit Agricole du Maroc a réitéré son engagement ferme d’accompagner l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval, et de répondre aux besoins d’investissements importants qui doivent être réalisés par la filière dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-2030 », a ajouté le Crédit Agricole du Maroc. On apprend également qu’à l’issue de la rencontre, il a été convenu de mettre en place un cadre institutionnel impliquant l’ensemble des parties prenantes, notamment MAPMDREF-FISA- CAM- COMADER afin de déployer des mesures de soutien spécifiques à la filière avicole et un dispositif d’accompagnement personnalisé par opérateur.

« Le CAM s’engage à mettre ses produits et services digitaux au service des opérateurs en développant et en lançant une plateforme intégrée pour digitaliser l’ensemble des transactions de la chaîne de valeur avicole et développer ainsi un écosystème spécifique pour la profession », a, pour sa part, assuré Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du groupe Crédit Agricole du Maroc. Par ailleurs, la FISA a décerné un trophée à Tariq Sijilmassi, en reconnaissance de la contribution du GCAM au développement du secteur avicole au Maroc et son soutien constant.