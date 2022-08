AWB mandatée par Sound Energy pour un financement d’environ 250M$

La société de transition énergétique Sound Energy, a fourni ce mardi 9 aout, une mise à jour concernant le financement du développement de la phase 2 de sa concession de production Tendrara, une mise à jour quant aux activités d’exploration et d’évaluation de la société et le lancement d’un processus d’amodiation pour la concession de production Tendrara et les permis d’exploration environnants du Grand Tendrara et d’Anoual.

« Des progrès continuent d’être réalisés avec un certain nombre de conseillers bancaires externes et d’examen des données et, comme annoncé précédemment, les parties cherchent à négocier des conditions contraignantes pour la phase 2 de la dette senior dans les 120 jours sous l’exclusivité de 8 mois », précise-t-on dans le communiqué.

Sound Energy a également annoncé le lancement d’un processus de recherche de partenaires bancaires et financiers pour la concession de production de Tendrara et les permis d’exploration environnants du Grand Tendrara et d’Anoual. À cet effet, la firme a désigné Gneiss Energy Limited, une société de conseil en financement d’entreprise de premier plan dans le domaine de l’énergie, pour gérer la mise en place de ces partenariats.

« L’objectif est de rechercher un partenaire co-investisseur dans chaque licence pour financer à la fois le solde prévu des coûts de développement de la phase 2 et également pour faire avancer un programme de forage d’exploration et d’évaluation dans le permis d’exploration du Grand Tendrara et d’Anoual », poursuit le communiqué. “Nous avons enregistré des progrès sur la facilité de créance prioritaire pour le projet Tendrara, qui devrait permettre de financer la majorité des coûts de développement de la phase 2”, a souligné Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy.