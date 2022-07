AXA Maroc lance la 1ère assurance maladie individuelle complémentaire à l’AMO

AXA Assurance Maroc soutient le projet de généralisation de l’AMO et s’intègre avec la CNSS pour y contribuer, en développant une offre et un modèle répondant à la nouvelle population qui va faire partie du système de couverture sociale au Maroc, avec une offre adaptée, abordable et simple.

AXA Assurance Maroc lance son nouveau produit baptisé SEHASSUR, et qui est proposé en 3 formules adaptées, à savoir : essentielle, optimale et intégrale. La première formule représente des prestations et des plafonds de remboursement qui peuvent atteindre 50.000 DH annuellement et par personne à charge. La deuxième option comprend un niveau de couverture plus élevé qui peut atteindre des plafonds de couverture de 70.000 DH. La formule Intégrale permet quant à elle d’atteindre des plafonds de 100.000 DH annuellement. Les taux de remboursement peuvent être au choix au niveau de chaque formule de 80% jusqu’à 95% des frais engagés. A partir de 160dh/mois, le démarrage de la commercialisation de ce nouveau produit d’assurance d’Axa Assurance Maroc est prévu le lundi 18 juillet 2022.

Lire aussi | Production d’électricité verte : SGTM a-t-il jeté l’éponge ?

« Le grand chantier de généralisation de l’AMO à une nouvelle population non couverte jusque là, nous a poussé à nous rapprocher le plus rapidement possible de la CNSS pour construire avec eux une offre qui puisse répondre à un nouveau besoin de cette population », a déclaré Oussama Lazrak, Directeur Exécutif Vie, Épargne et Santé.

Lire aussi | Zakia Slaoui : « J’accompagne le développement des entreprises et des organisations en leur apportant mon expertise »

« Ce produit va permettre à toute personne qui est immatriculée à la CNSS, d’avoir une couverture complémentaire qui puisse compléter la couverture de la CNSS. Un client d’AXA Assurance Maroc qui a un contrat d’assurance maladie complémentaire, s’il veut se faire rembourser, peut ainsi déposer son dossier à n’importe quel point de relais de la CNSS », a-t-il poursuit.