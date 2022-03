AXA Services Maroc. Des actions en faveur de l’inclusion des femmes

Dans le détail, AXA Services Maroc met en œuvre des dispositifs importants pour faciliter l’égalité professionnelle et compte 67% de femmes dans son effectif total, renforçant sa quête de diversité et d’inclusion. Précisément, les actions menées tout au long de mois de mars 2022 sont destinées à appuyer l’engagement d’AXA Services Maroc sur plusieurs sujets relatifs aux droits de la femme.

Pour donner une dimension réelle à ces initiatives, le programme AXA Atout Cœur a choisi de concrétiser sa responsabilité auprès de l’ensemble des collaborateurs à travers la sensibilisation sur la violence faite aux femmes. En effet, «STOP À LA VIOLENCE» fait partie desdites actions, s’insérant également dans le cadre de la démarche d’inclusion, et c’est dans cette optique qu’ASM s’engage dans une campagne de sensibilisation en collaboration avec une association qui lutte contre les actes de violence que subit plus d’une femme sur deux au Maroc.

Parmi les actions figure aussi une célébration de la journée de la femme, un journal culturel, des campagnes de communication, etc. Ceci dit, ASM affirme sa volonté de faire de ses initiatives un accélérateur non seulement de la prise en compte du genre, mais du développement, de la diversification et de l’inclusion dans la société.