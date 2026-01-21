Axe Rabat-Madrid-Berlin: un nouveau paradigme de coopération sécuritaire tripartite

La rencontre de haut niveau qui s’est tenue à Rabat du 7 au 9 janvier 2026, marque un tournant historique et structurel dans les relations diplomatiques et sécuritaires entre le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne. Ce sommet tripartite ne doit pas être perçu comme un événement isolé, mais comme l’aboutissement et la consolidation d’un cycle de coopération stratégique rigoureux initié à Madrid en janvier 2025. En réunissant les plus hauts responsables de la sécurité de ces trois nations majeures, cet axe définit un nouveau modèle de partenariat transméditerranéen, visant à stabiliser une région en proie à des mutations géopolitiques et sociales complexes.

La présence simultanée des trois directeurs généraux souligne une volonté politique forte : celle de transformer des accords bilatéraux traditionnels en une architecture multilatérale robuste et réactive. Sous l’impulsion d’Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), et de ses homologues Francisco Pardo Piqueras (Espagne) et Dieter Romann (Allemagne), cette réunion a jeté les bases d’une coordination opérationnelle sans précédent entre l’Afrique et l’Europe.

Consolidation d’un rempart sécuritaire transfrontalier

L’objectif primordial de cette alliance tripartite est de cimenter un axe sécuritaire capable de répondre efficacement aux défis qui ne connaissent plus de frontières étanches. Les discussions ont mis en exergue la nécessité absolue d’une réponse intégrée et synchronisée face à des menaces hybrides, changeantes et de plus en plus sophistiquées.

Le suivi étroit de la mobilité des groupes terroristes, particulièrement dans la zone instable sahélo-saharienne, constitue la priorité absolue des trois services de renseignement. Le Maroc, par sa position géographique charnière et son expertise internationalement reconnue en matière de renseignement humain et technique, joue un rôle de verrou stratégique indispensable pour la sécurité européenne. L’échange de données en temps réel entre Rabat, Madrid et Berlin permet désormais d’anticiper les menaces et de démanteler des cellules dormantes avant qu’elles n’atteignent le territoire européen.

Déstructuration des réseaux de criminalité organisée

La coopération tripartite cible spécifiquement les réseaux criminels structurés qui tirent profit de l’instabilité régionale et de la porosité de certains axes migratoires. Cette action coordonnée inclut :

La lutte contre l’immigration irrégulière : Une approche conjointe est mise en œuvre pour démanteler les filières de traite des êtres humains qui exploitent la détresse en Méditerranée.

Le combat contre les trafics de stupéfiants : La sécurisation des routes maritimes et terrestres est renforcée par des patrouilles et des échanges d’informations constants pour stopper l’afflux de drogues vers le continent européen.

Le défi de la cybercriminalité : À l’ère d’une numérisation galopante, la protection des infrastructures critiques et la lutte contre la criminalité financière en ligne sont devenues des piliers indissociables de cet accord sécuritaire.

La sécurité sportive : un laboratoire d’expertise mondiale

Un aspect particulièrement innovant et central de cette rencontre concerne la gestion sécuritaire des grands événements internationaux de masse. Avec l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne ont identifié la sécurité sportive comme un champ d’action prioritaire exigeant une expertise de pointe.

La réunion s’est déroulée symboliquement durant un événement sportif continental majeur, la CAN 2025 au Maroc, offrant un cadre d’expérimentation concret aux délégations étrangères. Les experts espagnols et allemands ont pu analyser sur le terrain les protocoles marocains de gestion des foules et de sécurisation des périmètres sensibles. Cette immersion technique a permis de valider l’efficacité des dispositifs technologiques et humains mis en place pour garantir le bon déroulement de compétitions d’envergure internationale.

Les délégations ont visité des sites stratégiques, notamment le Centre de coopération policière africaine. Cet outil technologique de dernière génération illustre la capacité du Maroc à centraliser l’information tactique et à coordonner les interventions en temps réel avec une précision chirurgicale. Ce modèle de gestion des flux et d’interopérabilité des services est précisément celui que les trois partenaires souhaitent affiner et généraliser en vue de l’échéance historique de 2030.

Une vision commune pour la stabilité régionale

Au-delà de la simple coopération policière technique, cette rencontre tripartite symbolise une convergence de vues politique majeure entre les trois puissances. Elle démontre avec force que la sécurité de l’Europe est intrinsèquement liée à la stabilité et à la prospérité de l’Afrique du Nord.

Coordination technique et technologique : Le partage d’outils de surveillance de dernière génération, incluant l’intelligence artificielle appliquée à la sécurité, est désormais systématisé entre les trois polices.

Intelligence partagée et réactivité : La fluidification des canaux de communication directs entre les services de renseignement garantit une réactivité maximale face aux crises émergentes ou aux menaces imprévues.

Périodicité institutionnalisée : L’inscription de ces rencontres dans un calendrier institutionnel régulier assure la pérennité du partenariat, évitant les actions sporadiques au profit d’une stratégie de long terme.

Un partenariat pour l’avenir

In fine, l’axe Rabat-Madrid-Berlin s’affirme comme la pierre angulaire d’une nouvelle architecture de sécurité en Méditerranée. En combinant l’expertise opérationnelle marocaine, la rigueur technologique allemande et l’expérience de terrain espagnole, ce bloc tripartite crée un environnement plus sûr et plus stable pour les citoyens des trois pays. Ce modèle de coopération, fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté et le partage équitable des responsabilités, préfigure la diplomatie sécuritaire de demain. Il s’agit d’une réponse proactive et visionnaire face aux défis logistiques et humains mondiaux qui s’annoncent pour la prochaine décennie.