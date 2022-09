Aya Gold & Silver acquiert la participation de 15% de l’Onhym dans le projet Zgounder

Aya Gold & Silver a annoncé, ce lundi 12 septembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires attendues avant la fin de 2022, avoir conclu un accord avec l’Office national des hydrocarbures et des mines pour l’acquisition de la participation de 15% de l’Onhym dans le projet Zgounder et cinq permis adjacents à sa mine d’argent pour une contrepartie totale de 67 millions de dirhams (environ 6,5 millions de dollars).

L’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) maintiendra sa redevance de 3% sur la propriété Zgounder, et une redevance de 3% est accordée sur la production issue des nouveaux permis, indique le communiqué d’Aya Gold & Silver. « Cette transaction approfondit la collaboration d’Aya avec l’Onhym, s’étendant à d’autres initiatives stratégiques, notamment l’examen et l’évaluation de terrains d’exploration supplémentaires au Maroc », poursuit le communiqué.