Aziz Akhannouch préside une réunion de travail sur la relance du secteur et la reprise de la saison touristique

Le Chef de Gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi 19 mai 2022 à Rabat, une réunion consacrée à l’examen des mesures prises pour relancer le secteur du tourisme après deux ans de crise sanitaire mondiale, notamment avec l’enregistrement d’indicateurs positifs pouvant être mis à contribution pour assurer un bon lancement de la nouvelle saison touristique, ce qui contribuera à un nouvel essor du secteur.

La rencontre s’est déroulée en présence de Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire, de Mustapha Baitas, Ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, de Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et de Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT).