Aziz Akhannouch reçoit Audrey Azoulay, DG de l’UNESCO

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, ce jeudi 25 mars à Rabat, la Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, actuellement en visite de travail au Maroc à l’occasion de la commémoration du 10ème anniversaire de l’inscription de la ville de Rabat au patrimoine mondial.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du directeur du Bureau de l’UNESCO Maghreb, Karim Hendili, a été l’occasion d’évoquer l’importance du partenariat et de la coopération liant le Maroc à l’UNESCO et les moyens de les renforcer davantage, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.