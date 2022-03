Aziz Akhannouch reçoit le président du groupe de la banque mondiale à Rabat

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mercredi 23 mars 2022 à Rabat, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, qui est en visite de travail au Maroc. La rencontre a été l’occasion de souligner l’importance du partenariat liant le Maroc au Groupe de la Banque mondiale, et l’occasion d’examiner les moyens de le renforcer et de le développer, et d’accompagner les stratégie et programmes importants que le Maroc a élaborés, ainsi que pour délibérer sur la situation mondiale, caractérisée par des initiatives visant à réaliser la relance économique, à sortir des répercussions du Covid 19 et de la vague de hausse des prix des matières premières dans le monde.

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement s’est félicité du niveau du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la Banque mondiale, qui vise à soutenir et à accompagner le développement économique et social que connaît le Maroc, passant en revue les plus importants projets et réformes structurants entrepris dans le Royaume.