Baccalauréat 2021 : 19,53/20 est la meilleure moyenne au niveau national

221.031 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de juin de l’examen national normalisé du baccalauréat, soit un taux de réussite de 68,43%, a annoncé dimanche le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les filles représentent 55,54% du total des candidats ayant passé avec succès cette session, indique le ministère dans un communiqué, précisant que 116.518 candidats scolarisés ont obtenu leur bac avec mention, soit 52,72 % de l’ensemble des bacheliers. La meilleure moyenne au niveau national, soit 19,53/20, a été obtenue au niveau de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Marrakech-Safi, dans la branche des sciences physiques, section française.

Le taux de réussite chez les candidats des branches scientifiques et techniques s’est situé à 66,55% sur l’ensemble des candidats qui se sont présentés aux examens, tandis que pour les filières littéraires et de l’enseignement originel, ce taux est de 73,29%. Le même taux s’élève à 78,35% pour le baccalauréat international et à 59,52% pour le bac professionnel.

Lire aussi | René-Marc Chikli, Pdt du Syndicat français des Entreprises de Tour Operating :«la décision du Maroc de placer la France sur sa liste A et d’ouvrir ses frontières nous a fait plaisir et nous arrange»

S’agissant des candidats en situation de handicap qui ont bénéficié de l’adaptation des examens et des conditions de correction, le taux de réussite est de 67,63%. Pour les candidats libres, ce taux avoisine les 41,93%, sachant que le taux de présence de ces derniers a atteint 60,61 %. Enfin, le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 92.581 élèves, contre 56.813 pour les candidats libres. Cette session se déroulera du 05 au 08 juillet et les résultats seront annoncés le 11 du même mois.

Avec MAP