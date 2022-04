Badr Bouslikhane remplace Larbi Alaoui Belrhiti à la tête de Jumia Maroc

Lire aussi | Portrait. Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

Entre 2009 et 2013, Badr Bouslikhane a travaillé dans plusieurs industries notamment dans le secteur bancaire, au sein de la BMCI (branche marocaine de BNP Paribas). Il est diplômé de l’INSEAD (France), et est également titulaire d’un master en gestion et économie de l’innovation obtenu à l’Université de technologie de Chalmers (Suède) et d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’ESIEE-Amiens (France). Enfin, notons qu’après 5 ans à la tête de Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti se voit promu au rôle de directeur général de Jumia Express Logistics présente dans plusieurs pays en Afrique.

