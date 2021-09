Badr Hari perd par KO [Vidéo]

A Rotterdam, le kick-boxer marocain Badr Hari faisait son grand retour sur les rings hier samedi 4 septembre lors du Glory 78, contre Arkadiusz Wrzosek. Et le combat n’a duré que deux rounds.

Le kick-boxer Badr Hari (36 ans) a encaissé une défaite surprenante, samedi 4 septembre lors du Glory 78, contre le polonais Arkadiusz Wrzosek. Pourtant, le numéro 3 mondial qui faisait son grand retour sur les rings, a bien entamé ce combat face au Polonais pied au plancher.

Avec un public complètement acquis à sa cause, Badr Hari a envoyé par trois fois son adversaire au sol. Le Marocain tentait alors le KO mais, peut-être trop confiant, c’est Arkadiusz Wrzosek qui a réussi l’improbable en réalisant un high-kick dans le 2e round, l’envoyant dans les cordes, KO.

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0