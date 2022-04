Badr Ikken quitte son poste de DG de l’IRESEN

« C’est avec beaucoup de tristesse et d’espoir que je souhaite vous annoncer mon départ d’IRESEN. J’ai été honoré de servir mon Pays, sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste et d’assurer cette belle mission ces dix dernières années en contribuant au développement de la recherche appliquée dans le domaine des technologies propres au Maroc », a-t-il annoncé.

« Je me tourne vers une nouvelle aventure professionnelle le cœur serein, car je sais que vous allez continuer à relever les défis et faire de ces deux institutions (IRESEN et Green Energy Park) des fleurons à l’échelle continentale ». Samir Rachidi, Directeur R&D en charge du Solaire Thermique et du Power-to-X, a été désigné par le Conseil d’Administration comme Directeur Général par intérim.

