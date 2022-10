Baisse de la TVA sur les médicaments importés. Ce qu’en pense la fédération de l’industrie pharmaceutique

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa devraient bientôt finaliser une décision visant à réduire la TVA sur les médicaments et les taxes sur les produits de santé, équipements et matériels médicaux et paramédicaux importés. Voici ce qu’en pense la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP).

«C’est une décision logique qui va avoir un impact positif sur le patient. L’industrie pharmaceutique marocaine ne peut qu’applaudir toutes les mesures qui permettent de réduire le coût du médicament. C’est normal que l’Etat ne perçoive pas de TVA sur le médicament puisque cela pénalise le patient. Et je rappelle d’ailleurs que le Maroc est l’un des rares pays arabes où il y a une TVA sur les médicaments. Donc, cette décision du ministère s’inscrit dans la bonne direction », réagit Mohamed Bouhmadi, président de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP). « Aussi, vu que l’Etat sera l’organisme payeur dans le cadre de la couverture sociale universelle, il ne doit pas collecter la TVA d’un côté et la payer de l’autre. Il faut savoir qu’il y a déjà un certain segment de médicaments qui sont déjà exonérés de TVA, notamment ceux utilisés dans le traitement du diabète, du cancer, de l’asthme, de la fécondation in vitro… Même si cette décision est une bonne chose, nous disons quand-même qu’il faut qu’elle soit intégrée dans une vision globale, qui prend en compte aussi l’intérêt des industriels », poursuit-il.