Baisse des cas d’Omicron en Afrique du Sud: signal d’apaisement de cette nouvelle vague?

L’Afrique du Sud a été à l’avant-garde de la vague Omicron et le monde entier est à l’affût du moindre signe de cette vague pour tenter de comprendre ce qui nous attend. Après avoir atteint un pic de près de 27 000 nouveaux cas dans tout le pays jeudi dernier, les chiffres sont tombés à environ 15 424 mardi. Dans la province de Gauteng – la plus peuplée d’Afrique du Sud avec 16 millions d’habitants, dont la plus grande ville, Johannesburg, et la capitale, Pretoria – la baisse a commencé plus tôt et s’est poursuivie. « La baisse des nouveaux cas au niveau national, combinée à la baisse soutenue des nouveaux cas observés ici dans la province de Gauteng, qui a été pendant des semaines le centre de cette vague, indique que nous avons dépassé le pic », a déclaré à l’Associated Press Marta Nunes, chercheuse principale au département d’analyse des vaccins et des maladies infectieuses de l’Université de Witwatersrand. « C’était une vague courte (…) et la bonne nouvelle est qu’elle n’a pas été très grave en termes d’hospitalisations et de décès », a-t-elle ajouté. Il n’est « pas inattendu en épidémiologie qu’une augmentation très forte, comme ce que nous avons vu en novembre, soit suivie d’une forte diminution. »

Lire aussi | Dakhla: nouveau paradis et hub africain pour les investisseurs (Oxford Business Group)

Nettement plus transmissible, Omicron a rapidement acquis une position dominante en Afrique du Sud. Selon les tests, on estime que 90 % des cas de COVID-19 enregistrés dans la province de Gauteng depuis la mi-novembre sont des Omicron. Le monde semble suivre rapidement, Omicron ayant déjà dépassé la variante delta comme souche de coronavirus dominante dans certains pays. Aux États-Unis, Omicron a été à l’origine de 73 % des nouvelles infections la semaine dernière, selon les autorités sanitaires, et la variante est responsable d’au moins 90 % des nouvelles infections dans la région de New York, le Sud-Est, le Midwest industriel et le Nord-Ouest du Pacifique.

Les cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni ont bondi de 60 % en une semaine, Omicron ayant dépassé delta comme variante dominante dans ce pays. Dans le monde entier, la variante a été détectée dans au moins 89 pays, selon l’Organisation mondiale de la santé. A la suite de cette baisse de cas que connaît l’Afrique du Sud, le gouvernement local a décidé une série d’allégements des restrictions. Dans de nouvelles directives publiées jeudi, le gouvernement sud-africain a déclaré que l’obligation de quarantaine était supprimée tant pour les contacts vaccinés que pour les contacts non vaccinés. Les contacts ne seront plus non plus tenus de subir des tests, sauf s’ils présentent des symptômes. Le pays a également cessé de rechercher les cas contacts, sauf dans les lieux de rassemblement et les situations d’épidémie groupée.

Lire aussi | Pr Ibrahimi : « le compte à rebours de la propagation d’Omicron au Maroc commence »

Aussi, le pays a commencé à fournir des doses de rappel à ses citoyens pour la première fois vendredi. Les États-Unis ont annoncé la reprise des voyages à destination et en provenance des pays d’Afrique australe, qui avaient été interdits à la suite de l’apparition de la variante Omicron. La baisse sensible du nombre de contaminations au variant Omicron ces derniers jours en Afrique du Sud, où il a été décrit pour la première fois fin novembre, suscite “une lueur d’espoir” dans la communauté scientifique, même si la prudence reste de mise.