BAMOTORS Maroc, nouveau distributeur de la marque Geely dans le Royaume

Suite à un accord entré en vigueur récemment, Geely a confié les activités de commercialisation et de distribution de ses véhicules à BAMOTORS Maroc. Le constructeur automobile chinois indique vouloir s’appuyer sur un partenaire doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile, mais aussi d’une connaissance approfondie du marché marocain. Forts d’une confiance mutuelle, Geely et BAMOTORS Maroc affirment leur volonté et détermination communes de développer la marque sur le marché marocain en apportant un service de qualité.

BAMOTORS Maroc ajoute une nouvelle corde à son arc. Outre la marque Kia dont elle assure depuis 2019 la commercialisation des modèles, la filiale du Groupe Bernard Hayot (GBH) devient désormais l’importateur et le distributeur de la gamme des modèles Geely dans le Royaume , mais aussi des pièces de rechanges et du service après-vente de cette même marque.

Lire aussi | Distribution. Auto Nejma va commercialiser la marque BYD au Maroc

Faut-il préciser que Geely Auto Group, fondé en 1997 en tant que filiale du Zhejiang Geely Holding Group, est un important constructeur automobile basé à Hangzhou, en Chine. Cet opérateur gère plusieurs grandes marques automobiles mondiales dont Geely Auto, mais aussi Lynk & Co, Proton Cars, Geometry, Volvo Cars et Lotus Cars. Dans le détail, Geely Auto Group emploie sur la planète plus de 50 000 personnes, exploite 12 usines, cinq centres mondiaux de R&D et deux studios de design à Shanghai et à Göteborg avec plus de 1 000 employés au total. A noter qu’en 2021, les marques automobiles sous la direction de Geely Auto Group ont vendu plus de 1,44 million d’unités, le constructeur chinois conservant sa position de marque chinoise la plus vendue pendant cinq années consécutives.

Lire aussi | Nouveau Kia Sportage. Sa commercialisation a débuté [Vidéo]

Rappelons par ailleurs que BAMOTORS, outre la commercialisation de la marque Kia, opère aussi au Maroc dans la pièce de rechange via l’enseigne Piassaty, et dans le commerce de véhicules d’occasions à travers Kia Occasions. Présent sur l’ensemble du Royaume grâce à son réseau de distribution comprenant 29 points de ventes toutes enseignes confondues, BAMOTORS Maroc s’implique également dans la formation aux métiers de l’automobile. Après avoir créé son centre de formation intégré afin d’assurer l’excellence de ses collaborateurs et de son réseau, l’entreprise a développé plusieurs partenariats avec les principales universités marocaines afin de d’intégrer et former les jeunes diplômés.