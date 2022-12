Bank Al-Maghrib devrait poursuivre sa politique de hausse du taux directeur en 2023

Dans son rapport trimestriel de recherche intitulé « Bank Al-Maghrib: L’inflation comme nouvelle priorité pour 2023 », Attijari Global Research explique que dans un contexte inflationniste qui s’avère plus durable que prévu, BAM se fixe comme nouvelle priorité la lutte contre la hausse des prix. La source fait remarquer qu’en resserrant davantage les conditions de financement de l’économie, BAM devrait ainsi ralentir la dynamique de la demande intérieure au Maroc à travers l’investissement et la consommation.

La nouvelle orientation monétaire fait aussi face à deux enjeux majeurs, à savoir les pressions visibles sur la rémunération de l’épargne nationale suite à l’orientation des taux réels domestiques en territoire négatif depuis le 2ème trimestre de l’année 2022, et la poursuite de la dépréciation du dirham face au dollar soutenue par le processus agressif de relèvement des taux par la Fed. Après une hausse de 50 points de base (pbs) du taux directeur lors de sa troisième réunion trimestrielle de l’année, le Conseil de BAM a décidé de relever, une deuxième fois, le taux directeur de 50 pbs à 2,50% à l’issue de la 4ème et dernière réunion au titre de l’année 2022. AGR précise que cette hausse a pour but de prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et favoriser le retour de l’inflation à des taux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix.

