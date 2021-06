Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé à 1,5%

La Banque Centrale a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 1,5%, à l’issue de son Conseil trimestriel.

Le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu le mardi 22 juin sa deuxième session trimestrielle de l’année 2021. Ainsi, sur la base de l’ensemble des évaluations de Bank Al-Maghrib, le Conseil a jugé que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé de le maintenir inchangé à 1,5%. Notons que lors de cette réunion, il a examiné et approuvé le rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays, ainsi que sur les activités de la Banque au titre de l’exercice 2020.

