Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé à 1,5%

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé, le 13 octobre, de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l’issue de sa troisième réunion trimestrielle de l’année 2021.



BAM indique que le Conseil a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant des conditions de financement adéquates, et qu’il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié.

En conséquence, le Conseil a décidé de le maintenir inchangé à 1,5%. Aussi, Bank Al-Maghrib a-t-il relevé ses prévisions de croissance pour l’économie nationale et table désormais sur un taux de 6,2% au titre de l’année 2021. « Selon les projections actualisées de Bank Al-Maghrib, le PIB en termes réels terminerait l’année avec un rebond de 6,2%, en révision à la hausse de 0,9 point par rapport aux prévisions de juin dernier », précse la banque centrale.

On apprend que cette amélioration reflète une augmentation de 18,8% de la valeur ajoutée agricole, compte tenu d’une récolte céréalière de 103,2 millions de quintaux, et une augmentation de 4,6% de celle non agricole. Selon BAM, en 2022, la croissance se consoliderait à 3%, recouvrant un repli de 3,3% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne, et un accroissement de 3,6% de celle des activités non agricoles. Pour sa part, l’inflation devrait ressortir à 1,2% sur l’ensemble de l’année 2021 et s’établir à 1,6% en 2022, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib.