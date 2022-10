Bank of Africa désignée « Meilleure Banque des PME au Maroc »

Bank of Africa vient de remporter le prix « Meilleure Banque des PME au Maroc – Best SME Bank in Morocco », décerné par le magazine Global Finance.

Le top management indique que ce prix vient récompenser l’engagement de Bank of Africa envers le tissu entrepreneurial, l’expertise développée sur ce marché, l’offre de produits et services proposés et l’innovation continue sur ce segment. La même source précise que le groupe bancaire dispose d’une gamme étoffée de services de financement et d’appui aux PME au Maroc, à travers des offres de financements diverses et des services non financiers aux PMEs, notamment à travers le Club de l’Entrepreneuriat.