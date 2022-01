Bank of Africa et l’AMDIE joignent leurs forces pour drainer des investissements chinois en Afrique

Bank Of Africa et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont récemment signé une convention de coopération pour encourager les investissements chinois en Afrique.



Les deux partenaires entendent encourager les investissements chinois sur le continent à travers cette convention. On apprend que l’objet de ce partenariat est la définition des modalités de coopération entre l’AMDIE, Bank Of Africa et BOA Shanghai en matière de développement des investissements chinois au Maroc et en Afrique subsaharienne, et des relations d’affaires entre les opérateurs marocains et chinois de manière générale.

