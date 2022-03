Bank Of Africa lance la 4ème édition du programme d’open Innovation territoriale « Smart Bank »

Bank Of Africa lance la 4 ème édition du programme régional d’innovation Smart Bank By BOA, en partenariat avec les universités et les CRI, visant à encourager les porteurs d’idées et jeunes startuppers à proposer des solutions innovantes, en réponse à des problématiques soumises par les différentes parties prenantes du dispositif.

Smart Bank se veut être un programme basé sur des challenges régionaux et nationaux rassemblant l’ensemble des porteurs d’idées et récompensant les meilleures idées de projets. Porté par la banque, ses partenaires universitaires et les CRI et encadré par des mentors et des experts métiers, le programme Smart Bank permet ainsi de stimuler l’esprit entrepreneurial, créatif et d’innovation au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Lancé en Mars 2019 en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le programme a rassemblé dans sa 1ère édition, 25 porteurs de projets dont 5 finalistes qui ont pu bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un programme d’Incubation interne de BOA. Au bout de 3 éditions, BOA a scellé des partenariats avec 6 universités et 9 CRI pour sensibiliser plus de 12.000 jeunes à l’entrepreneuriat et accompagner près de 300 porteurs d’idées à travers plus de 100 heures de formation. 31 projets finalistes ont été retenus pour la compétition nationale, à l’issue de laquelle 13 accessits ont bénéficié d’un accompagnement et 3 gagnants ont intégré directement le réseau d’incubateurs BlueSpace de BOA et ses partenaires. Au cours de cette 4ème édition, 10 régions sont challengées dans les domaines du Digital & Fintech, du développement territorial, de l’économie verte et des services par la banque et ses partenaires locaux.

Rabat-Salé-Kénitra via l’Université Mohammed V de Rabat : Appel à candidature ouvert jusqu’au 28 Mars 2022. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma via l’Université Abdelmalek Essaadi et le Centre Régional

d’Investissement Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : Appel à candidature ouvert jusqu’au 28 Mars 2022. Souss-Massa via l’Université Ibn Zohr et le Centre Régional d’Investissement Souss Massa : Appel à candidature ouvert jusqu’au 28 Mars 2022. Guelmim-Oued Noun via l’Université Ibn Zohr et le Centre Régional d’Investissement Guelmim-Oued Noun : Appel à candidature ouvert jusqu’au 28 Mars 2022. Draâ-Tafilalet via l’Université Ibn Zohr et le Centre Régional d’Investissement Draâ-Tafilalet : Appel à candidature ouvert jusqu’au 28 Mars 2022. Dakhla-Oued Eddahab via l’Université Ibn Zohr et le Centre Régional d’Investissement Dakhla-Oued Eddahab : Appel à candidature ouvert jusqu’au 31 Mars 2022.

Laâyoune-Sakia El Hamra via l’Université Ibn Zohr et le Centre Régional d’Investissement Laâyoune-

Sakia EL Hamra : Appel à candidature ouvert jusqu’au 31 Mars 2022. Marrakech-Safi via l’Université Cadi Ayyad & la Cité de l’Innovation de Marrakech et le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi : Appel à candidature ouvert jusqu’au 04 Avril 2022. Casablanca-Settat via la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca et le Centre Régional d’Investissement Casablanca-Settat : Appel à candidature ouvert jusqu’au 05 Avril 2022. Fès-Meknès via Université Euro-Méditerranéenne de Fès et le Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès : Appel à candidature ouvert jusqu’au 07 Avril 2022.