Bank of Africa lance son nouveau service client sur « WhatsApp »

Le groupe bancaire a annoncé, lundi, la mise en place d’un nouveau mode d’interaction avec ses clients via « WhatsApp », permettant ainsi de leur faciliter l’accès à l’information et de fournir des réponses instantanées à leurs interrogations.

En phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile, Bank of Africa met à la disposition de sa clientèle un canal pratique et sécurisé, pour interagir avec la banque de manière simple et instantanée. « L’interaction via l’application Whatsapp, déjà adoptée au quotidien par une large frange de la population, vient compléter une offre diversifiée de canaux à distance visant à renforcer la proximité de la banque avec ses clients et à faciliter leur quotidien », explique le groupe dans un communiqué.

Le service client via Whatsapp est accessible directement à travers le numéro 06 45 40 00 00 ainsi que sur le site www.bankofafrica.ma et la plateforme de crédit immobilier en ligne www.credithabitat.ma.

