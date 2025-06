BANK OF AFRICA organise des Business Meetings régionaux pour soutenir les PME

BANK OF AFRICA a annoncé le lancement d’une série de rencontres régionales dédiées aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), en partenariat avec plusieurs de ses filiales, dont Maroc Factoring, BMCE Capital Markets et Bank Al Karam.

Intitulées Business Meetings régionaux, ces rencontres prennent la forme d’ateliers thématiques (workshops) et s’inscrivent dans la continuité de la stratégie de proximité du groupe bancaire. L’objectif affiché est d’offrir un accompagnement personnalisé aux PME, reconnues comme un pilier essentiel de l’économie nationale.

À travers ces événements, BANK OF AFRICA entend sensibiliser les dirigeants d’entreprise aux bonnes pratiques de gestion et de financement, tout en facilitant un dialogue direct entre les experts du groupe et les opérateurs économiques locaux. L’initiative vise également à mieux faire connaître l’offre intégrée et complémentaire du Groupe, conçue pour répondre aux besoins des PME à chaque étape de leur développement.

Les Business Meetings, organisés tout au long du mois de juin, mobiliseront l’ensemble des expertises internes du groupe pour traiter de sujets variés, tels que le financement participatif, le factoring ou encore la gestion du risque de change.