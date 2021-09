Bank of Africa publie la version digitale de son rapport annuel intégré 2020

Bank of Africa (BOA) vient de mettre en ligne son rapport annuel intégré au titre de l’année 2020 en version digitale.

Selon le groupe bancaire, ce rapport, qui a été réalisé selon le référentiel international d’information intégrée de l’International Integrated Reporting Council (IIRC), est riche en visuels, et présente de réels avantages en termes de conception, une navigation intuitive avec la possibilité de téléchargement des chapitres sélectionnés ainsi qu’une navigation adaptée à tous les écrans.

« Acteur majeur du secteur bancaire marocain, notre Groupe a répondu fortement à l’urgence nationale à travers notamment sa contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie à hauteur d’un milliard de Dirhams », indique le groupe. Bank of Africa souligne que ce rapport est une version inédite en phase avec les tendances actuels, enrichie par la vidéo institutionnelle de la Banque et une vidéo relatant les faits marquants de l’année 2020.

« Ce format de rapport donne une vision intégrée des performances de notre Groupe tant financières qu’extra-financières prenant en compte, avec un plus haut degré de maturité les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), conformément à notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale », ajoute-t-on. Le top management fait aussi observer que les fondamentaux et le leadership de BOA en matière de responsabilité sociale, de finance à impact durable et inclusive visent à traduire son engagement fort ainsi que sa démarche de perpétuelle innovation.