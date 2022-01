Banque centrale. La nouvelle liste de services bancaires gratuits

Lire aussi | Bourse de Casablanca. Les succès et les échecs en 2021

Le Wali de BAM avait aussi mentionné un certain nombre d’instructions liées à cette question, publiées par la Banque centrale, qui obligent les banques à restituer les frais calculés en dehors du cadre convenu.

Le Wali de BAM avait ajouté que cet indicateur sera diffusé et publié auprès du public afin que chacun puisse le voir et connaître les frais calculés, et ainsi avoir la liberté de choix de traiter avec la banque qu’il préfère en connaissance de cause. Et comme promis, le 31 décembre 2021, BAM a publié une liste de 22 services exonérés de tous frais bancaires, avec 6 services gratuits en plus.