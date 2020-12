Banque de projets : voici ce qui a été fait jusqu’à présent

Le Maroc s’active fortement pour relancer sa machine économique. Dans ce sens, le ministère de l’Industrie a lancé une banque de projets visant à donner un coup d’accélérateur à la relance. Voici ce qu’il faut savoir sur ce qui a été fait jusqu’à présent.

Lancée il y a quelques mois dans le but de booster la relance de l’économie marocaine, la banque de projets du Ministère de l’Industrie est dans une bonne dynamique. Le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, a dressé un bilan de parcours mettant en exergue les projets retenus jusqu’à présent, en marge d’une web conférence organisée par le groupe Attijariwafa bank le 14 décembre 2020.

Cette rencontre a réuni, outre le PDG du groupe bancaire, Mohamed Kettani et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Chakib Alj, Président de la CGEM, Salmane Belayachi, Directeur Général du CRI de Casablanca – Settat, Yassine Tazi, Directeur Général du CRI de Fès – Meknès, Pascal Lagarde, Directeur Exécutif en charge de l’international, de la stratégie, des études et du développement chez Bpifrance, Abdelmounim El Eulj, Directeur Général de COPA Maroc et Amine El Baroudi, Directeur Général de SITI.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce qui a été fait jusqu’à présent.