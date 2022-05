Banque. Hausse de plus de 4% de l’encours du crédit bancaire à fin mars

Selon Bank Al-Maghrib, l’encours du crédit bancaire s’est établi à 989,7 milliards de DH à fin mars 2022, en hausse annuelle de 4,1%.

Dans le détail, l’encours du crédit bancaire aux agents non financiers s’est élevé à 847,6 milliards de DH (+2,9%) et celui aux agents financiers à 142,1 milliards de DH (+11,9%). Bank Al-Maghrib précise ainsi dans son tableau de bord « crédits-dépôts bancaires » du mois de mars 2022, que l’augmentation annuelle de 4,7% à 409,7 milliards de DH des crédits aux entreprises non financières privées recouvre des hausses de 8,1% des facilités de trésorerie et de 2,7% des prêts à l’équipement ainsi qu’une baisse de 3,3% des prêts immobiliers. Par ailleurs, le document souligne que l’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement, au T1-2022, a été jugé normal par 91% des entreprises industrielles et difficile par 9%, avec un coût du crédit en stagnation.

Lire aussi | Maroc. Les transferts d’argent ont bondi de 40% en 2021