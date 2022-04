Banque mondiale. Le monde est confronté au plus grand choc énergétique depuis les années 1970

« Il s’agit du plus grand choc des matières premières que nous ayons connu depuis les années 1970 », a déclaré Indermit Gill, vice-Président de la Banque mondiale chargé de la croissance équitable, des finances et des institutions. Ce choc – qui devrait faire grimper les prix de l’énergie de 50 % cette année – est aggravé par les restrictions commerciales et la hausse des prix des denrées alimentaires, des carburants et des engrais. « Ces évolutions ont commencé à faire planer le spectre de la stagflation », a averti M. Gill dans une déclaration sur le rapport de la Banque mondiale intitulé Commodity Markets Outlook. Faisant écho à l’appel lancé ces derniers jours par d’autres responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il a exhorté les gouvernements à « saisir toutes les occasions d’accroître la croissance économique chez eux et à éviter les actions qui porteront préjudice à l’économie mondiale. »

Le rapport indique que les augmentations des prix de l’énergie au cours des deux dernières années ont été les plus importantes depuis la crise pétrolière de 1973, lorsque le groupe des pays producteurs de pétrole de l’OPEP a déclaré un embargo. Sur fond de guerre et de sanctions occidentales contre Moscou, le prix du Brent devrait s’établir en moyenne à 100 dollars le baril cette année, soit le plus haut niveau depuis 2013, selon le rapport.

Les prix du gaz naturel européen devraient être le double de ce qu’ils étaient en 2021 et – avec le charbon- atteindre des niveaux records, ajoute le rapport. Les prix des céréales, dont la Russie et l’Ukraine sont de gros producteurs, et des engrais ont connu les plus fortes hausses depuis 2008, les prix du blé atteignant un niveau record cette année. Dans l’ensemble, les prix des produits de base non énergétiques, y compris l’agriculture et les métaux, devraient faire un bond de 20 % cette année avant de se tasser, mais ils resteront supérieurs à leur moyenne sur cinq ans, selon la Banque mondiale.