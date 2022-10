Banques. Hausse annuelle de 9% des crédits aux entreprises non financières privées

Selon Bank Al-Maghrib, l’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.014,3 milliards de DH durant les huit premiers mois de 2022, en hausse annuelle de 5,1%.

Dans son tableau de bord « crédits-dépôts bancaires » d’août 2022, la Banque centrale souligne que l’encours du crédit bancaire aux agents non financiers s’est élevé à 885,6 milliards de DH et celui aux agents financiers à 128,7 milliards de DH. La même source précise que l’augmentation annuelle de 9% des crédits aux entreprises non financières (ENF) privées traduit essentiellement la hausse de 14,9% des facilités de trésorerie et la progression de 3,9% des prêts à l’équipement, et qu’en revanche les prêts immobiliers ont accusé un repli de 3,6%. Parallèlement, le tableau de bord rappelle que l’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement, au T2-2022, a été jugé normal par 82% des entreprises industrielles et aisé par 11%, avec un coût du crédit en stagnation.