Banques. Les adolescents auront plus que leurs comptes

Les bons comptes font de bons amis, dit l’adage et c’est bien ce que les banques comptent appliquer dans leur stratégie de bancarisation de la population des adolescents. Elles proposent à ces jeunes de moins de 18 ans, ultra-connectés, des offres bien appropriées et une éducation financière pour les préparer à bien gérer leur argent à l’avenir. Les banques passent ainsi à une étape plus avancée dans leur relation avec cette catégorie de clients. Sous la surveillance parentale, les adolescents auront dorénavant la possibilité de choisir les services qui leur conviennent parmi une panoplie d’offres extra bancaires visant à favoriser leur inclusion financière. Et ce, au-delà des services devenus aujourd’hui traditionnels, dont la possibilité d’ouvrir un compte et d’avoir une carte bancaire.

Code 18, SWIPE, SoGé Ado sont quelques-un des offres que les banques ont créées spécialement pour les adolescents. Les jeunes de moins de 18 ans auront une autonomie financière et seront ainsi initiés à la vie pratique en termes de gestion de leurs portefeuilles dès cet âge à travers des offres conformes à leurs besoins et à leur budget, sous la surveillance de leurs parents.

Ainsi, CIH Bank propose “Code 18”, réservée aux mineurs, la Banque Populaire a lancé « SWIPE” adressée à la population des 12-17 ans, alors que la Société Générale Maroc dispose d’une offre nommée “SoGé Ado“ dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans. « L’adolescent aura accès à un compte pour recevoir son argent, une carte pour effectuer des retraits, des paiements, et des achats en ligne et une application spécialement conçue pour eux », a indiqué Maria Hassouni, directrice Stratégie, Innovation et Marketing Retail à la Société Générale Maroc.

Evoquant les spécificités de cette tranche d’âge, Hassouni a fait savoir que « l’adolescence est une phase durant laquelle les jeunes cherchent à affirmer leur personnalité tout en aspirant à plus d’indépendance, dans pratiquement l’ensemble des pans de leur existence, ajoutant que c’est également un âge où les parents ont tendance à responsabiliser davantage leurs enfants et à leur donner plus d’autonomie, notamment sur le plan financier en leur confiant un budget à gérer pour couvrir certaines de leurs dépenses ».

Les adolescents peuvent donc choisir entre les offres proposées par différentes banques avec diverses fonctionnalités leur permettant de prendre en charge leur budget tout en accumulant de bonnes pratiques de la gestion financière.