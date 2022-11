Banques participatives. Les financements accordés en hausse de plus de 24% à fin septembre 2022

BAM précise, dans un document sur les statistiques monétaires de septembre 2022, que ces financements concernent notamment l’immobilier à hauteur de 18,66 milliards de DH, la consommation (1,2 milliard de DH), l’équipement (2,37 milliards de DH) et la trésorerie (121 millions de DH ). On note aussi que les engagements des banques participatives se sont élevés à près de 7,38 milliards de DH auprès des banques et ce, sous forme principalement de refinancement à travers le produit de « Wakala bil Istithmar » et de dépôts à vue reçus des banques mères. Les comptes chèques et comptes courants ont, pour leur part, grimpé de 30,9% à plus de 6,02 milliards de DH, alors que les dépôts d’investissement se sont situés à près de 2,4 milliards de DH.

Par ailleurs, BAM indique aussi que concernant les banques classiques, le crédit bancaire au secteur non financier a augmenté de 5,6% en septembre, avec une hausse de la croissance des prêts aux sociétés privées à 9,4%, une atténuation de la baisse des crédits aux sociétés non financières publiques à 6,5% et la hausse des prêts aux ménages de 3,5%. Dans le détail, par objet économique, l’évolution du crédit bancaire au secteur non financier fait ressortir une hausse de la progression des facilités de trésorerie de 17,6% après 15,4%, une atténuation de la baisse des crédits à l’équipement de 0,7% après 1,4%, et une quasi-stabilité de la croissance des crédits immobiliers et des prêts à la consommation respectivement à 2,4% et à 3,2%.

On apprend également qu’en glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une hausse de 1,2%, reflétant principalement une progression des facilités de trésorerie de 3,5% et des crédits à l’équipement de 0,9%, les prêts immobiliers étant restés quasiment à leur niveau du mois précédent. BAM révèle aussi dans son rapport que les créances en souffrance se sont accrues, en glissement annuel, de 4,8% après 5,3% et leur ratio au crédit a atteint 8,5% contre 8,7% en août.