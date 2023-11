Barid Al-Maghrib lance la « lettre recommandée électronique légale »

À cet effet, le groupe a développé une plateforme conforme au cadre juridique de la LRE Légale en vigueur, aux niveaux national et international, indique Barid Al-Maghrib dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’une gamme de prestations partiellement ou totalement numérisées qui garantit la fiabilité, la sécurité et la confidentialité.

Composée de trois types de services, cette gamme vise à offrir une expérience utilisateur avancée, aux clients, qu’ils soient des personnes morales ou physiques, à travers des parcours adaptés à leurs besoins, explique la même source. Il s’agit de la Lettre Recommandée Hybride (LRH), un courrier recommandé ayant une valeur légale et qui représente une solution permettant l’envoi en masse et le suivi en ligne du courrier recommandé ainsi que sa distribution physique (format papier) au destinataire en main propre ou à son adresse, avec ou sans accusé de réception.

Il s’agit aussi de la Lettre Suivie Hybride (LSH) qui constitue une solution permettant l’envoi en masse du courrier suivi en ligne, avec distribution physique (format papier) dans la boîte aux lettres du destinataire, sans nécessité de signature.

Enfin, la Lettre Recommandée Électronique (LRE), qui est une solution entièrement numérique permettant d’envoyer, de suivre et de livrer le courrier recommandé en ligne. Les caractéristiques de cette solution lui confèrent la même valeur légale que la lettre recommandée papier. De plus, la LRE propose une variante « LRE simplifiée » qui conserve les mêmes caractéristiques que l’offre de base avec un processus simplifié pour l’identification et l’authentification des destinataires.

Grâce au déploiement de cette plateforme, Barid Al-Maghrib confirme son statut d’acteur de premier plan, du marché du courrier numérique, notamment en garantissant le respect des exigences légales qui assurent la validité des échanges électroniques.

Le Groupe est d’ailleurs le premier opérateur public agréé par l’État pour fournir de tels services de confiance numérique à caractère légal, à l’image de Barid eSign, la solution numérisée pour la certification des échanges électroniques, en conformité avec les dispositions de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques et de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.