Baromètre Africaleads 2022 : le Maroc a toujours la cote auprès des leaders d’opinions africains

Comment les pays non africains et africains, et notamment le Maroc, sont-ils perçus sur le continent ? Quel regard portent les décideurs des secteurs public et privé, les professions libérales, les professionnels des médias, les influenceurs, les universitaires ou encore les représentants de la société civile (y compris les chefs religieux) du Continent sur leurs actions ? Le Maroc jouit-elle d’une bonne image ? Autant de questions auxquelles le nouveau baromètre Africaleads du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) tente d’apporter des réponses.

Réalisée par l’institut français IMMAR Research & Consultancy, spécialiste des études médias et marketing en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, l’enquête a été menée entre novembre 2021 et début janvier 2022 auprès d’un panel de 2895 « leaders d’opinion » (qui correspond à 70% de la population du continent, selon IMMAR) concentrés dans les grandes villes de 14 pays d’Afrique: Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Nigéria, Cameroun, République Démocratique du Congo, Kenya, Éthiopie, Angola et Afrique du Sud. Pour rappel, la notion de leaders d’opinion englobe les décideurs des secteurs public et privé, les professionnels des médias, les membres éminents de la société civile (y compris les chefs religieux) et les influenceurs. Environ 30% de femmes ont été interrogées dans chaque pays.

Invités à citer les pays africains dont ils ont la meilleure image, les leaders d’opinion continuent de placer l’Afrique du Sud en première position (42%) en dépit d’une dure récession, tandis que le Rwanda, le Ghana et le Maroc se maintiennent sur le podium grâce à leur dynamisme économique et leur bonne gouvernance.

Les entreprises panafricaines préférées sont bien établies dans leurs secteurs respectifs, à savoir le secteur aérien, le BTP, les télécoms et la banque-finance.

A noter que l’image de la plupart des puissances industrialisées s’est dégradée, à l’exception de la Chine et de la France. L’atténuation du déficit d’image de l’Hexagone qui gagne une place pour la première fois depuis trois ans, la progression du Canada qui passe devant l’Allemagne, ainsi que la réduction de l’écart entre les États-Unis et les autres pays sont d’autres enseignements de ce baromètre Africaleads 2022.

Concernant les entreprises internationales, les grands noms de l’automobile (Toyota), de la distribution (Coca-Cola, DHL) et de la tech (Samsung, Apple, Microsoft) trustent les premières places du classement. Du côté des marques françaises, Orange se place parmi les entreprises les plus appréciées des leaders d’opinion africains.