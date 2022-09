Bayt Mal Al-Qods. Le Maroc finance des projets à plus d’un million de dollars dans la Ville Sainte

Ces projets, dont le lancement a été supervisé par le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, s’inscrivent dans le cadre de la poursuite par l’Agence de ses programmes et projets sociaux en faveur d’Al-Qods et des Maqdissis et ce, en application des instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Lesdits projets concernent les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture et les programmes d’assistance sociale. Il s’agit de la création de deux unités de toilette funéraire et de conservation de corps à l’hôpital de l’association de bienfaisance « Makassed » pour un montant de 180.000 dollars, et l’aménagement des entrées et des espaces du campus de l’Université Al-Qods à Beit Hanina, avec la signature d’un accord pour créer le club environnemental dans la même institution, dont le budget est évalué à 400.000 dollars, en plus de la signature d’accords visant à parrainer dix écoles à Al-Qods pour un budget de 400.000 dollars.

Ces projets englobent également l’équipement de la bibliothèque de la mosquée Al-Aqsa et de la bibliothèque Al-khotnia à la mosquée Al-Qibli, avec du matériel et des équipements électroniques modernes, un don de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, pour un montant de 25.000 dollars, et la signature d’une convention de financement d’activités communautaires de l’Association « Burj Al Luq luq » d’un montant de 60.000 dollars, sur quatre ans, en sus de l’élargissement de la liste des orphelins couverts par le parrainage de l’Agence avec 30 nouveaux parrainés, englobant la subvention mensuelle de 80 dollars pour chaque orphelin, en plus du kit scolaire, et les aides en nature aux familles pendant le mois de Ramadan et les fêtes religieuses.

D’autre part, l’Agence s’est engagée à étudier les dossiers d’équipement des hôpitaux d’Al-Qods en panneaux solaires afin de réduire la facture d’électricité, de réparation et de rénovation de la salle de Marrakech du Centre Culturel Yabouss, et de lui donner le cachet marocain. L’agence ce chargera aussi d’équiper la salle de spectacles principale du Théâtre national Al-Hakawati de nouvelles chaises, avec la réparation et la restauration de la salle de répétitions. L’agence prévoit également de porter un soutien au projet de renforcer le groupe de bénévoles pour intervenir dans les situations d’urgence avec du matériel de premiers secours et de projecteurs destinés à aider les familles à enterrer leurs morts dans les cimetières musulmans, pendant la nuit.

[Avec MAP]