BCG Digital Ventures choisit Casablanca pour son nouveau centre d’innovation

BCG Digital Ventures , la branche de la firme américaine Boston Consulting Group dédiée à l’incubation et à l’innovation pour de nouvelles activités en early stage à destination des grands groupes internationaux, lance de nouveaux centres d’innovation. Et c’est le Maroc et l’Inde qui ont été choisis pour abriter ces nouveaux centres qui visent à placer BCGDV dans des écosystèmes à croissance rapide pour les technologies pionnières, l’intelligence artificielle ( IA), et la création de startup. Lesdits nouveaux centres d’innovation viendront ainsi se greffer au réseau du Boston Consulting Group déjà bien établi dans ces deux pays. L’objectif de cette nouvelle initiative est de tirer profit des efforts combinés du BCGDV avec BCG GAMMA et BCG Platinion (Casablanca) pour transformer les marchés et industries clés dans chaque pays, indique-t-on.

« L’expansion du marché dans les deux pays renforce la solide expérience du BCGDV dans la création et le lancement d’entreprises révolutionnaires pour les principales organisations publiques et privées du monde entier », précise la firme américaine. « Le Maroc devient de plus en plus une rampe de lancement pour les entreprises innovantes de haute technologie, et l’écosystème de startups indien est le troisième au monde, après les États-Unis et la Chine. L’Inde et le Maroc sont tous deux des terrains extrêmement fertiles pour les entrepreneurs technologiques et regorgent d’énormes opportunités d’innovation digitale et climatique », ajoute la même source.

Pour Hamid Maher, Directeur général et Associé du BCG et nouveau responsable du Digital Ventures Casablanca Center, l’Afrique offre d’innombrables opportunités aux innovateurs dans le domaine du digital d’utiliser l’Intelligence Artificielle et d’autres nouvelles technologies pour améliorer l’éducation, les services financiers, la santé, etc. « En tirant parti des technologies innovantes, BCG Digital Ventures est en mesure de booster le potentiel de nos clients et créer un impact extraordinaire dans la région », assure Hamid Maher. Enfin, notons qu’au mondial BCGDV couvrira 12 pays avec 16 centres d’innovation dans des villes comme Berlin, Casablanca, Chicago, Londres, Singapour, Sydney ou encore Tokyo.