BCG. Karim Meliani, nouveau directeur associé de BCG Platinion

Le Maroc affiche un intérêt et un potentiel particulier en Afrique du Nord, principalement la ville de Casablanca, ce qui permet d’attirer de plus en plus d’investisseurs étrangers. BCG Platinion prévoit de continuer à se positionner comme le fer de lance de la poursuite de la croissance, qui a commencé par l’élargissement de son offre de services dans le cadre du BCG Digital Hub à Casablanca. Un hub qui permet à BCG de s’appuyer sur ses offres actuelles pour fournir aux clients des plateformes informatiques avancées et innovantes qui intègrent des fonctionnalités d’IA.

Karim Meliani a déclaré suite à sa nomination: « C’est un grand privilège pour moi de travailler au sein de BCG Platinion et d’être partie prenante de l’expansion de l’organisation sur le marché de Casablanca. Grâce au vivier de talents de classe mondiale dont regorge Casablanca et à son centre technologique de plus en plus mature, il existe une formidable opportunité de faire briller encore un peu plus la région en utilisant les technologies numériques pour transformer complètement les entreprises locales. Je suis enthousiaste à l’idée de me lancer dans cette nouvelle aventure et de mettre la stratégie numérique au cœur même de la région de l’Afrique du Nord. »