BCP, meilleure banque marocaine en Trade Finance

Le groupe BCP a remporté le prix de la meilleure banque marocaine dans le domaine de la Trade Finance à l’occasion de l’édition 2022 des trophées “World’s Best Trade Finance and Supply Chain Finance Providers”.

Organisé par la revue internationale “Global Finance”, ce prix récompense les banques qui excellent en matière de financement du commerce extérieur dans leur pays, a indiqué un communiqué du Groupe BCP.

“Ce Trophée est une reconnaissance internationale de la position de leader de la Banque Populaire sur le marché en matière de financement du commerce extérieur”, a dit le Directeur Général de la BCP, Kamal Mokdad, cité par le communiqué.

Il a ajouté: “Il confirme également notre engagement à offrir à nos clients, dans nos différents pays de présence, des produits et solutions Trade Finance innovants, portés par un parcours de transformation technologique et digitale en phase avec les meilleures tendances internationales”.

Cette distinction vient couronner les efforts constants du Groupe BCP pour l’amélioration de son offre de valeur en matière de Trade Finance. Le Groupe a lancé un vaste programme de transformation de cette activité, accompagné de la mise en place de nouvelles technologies et de solutions innovantes, visant à étendre son offre de services et à proposer de nouveaux parcours ainsi qu’une meilleure expérience client.

Acteur historique de l’accompagnement des entreprises marocaines, le Groupe BCP fait du développement à l’international de ses clients un axe majeur de sa stratégie.

Fondée en 1987, “Global Finance” est une société d’édition basée à New-York spécialisée dans le domaine de la Trade Finance et mondialement reconnue pour la qualité de ses publications. Cette société sélectionne régulièrement les entreprises les plus performantes dans le domaine de la Trade Finance parmi les banques et autres prestataires de services financiers. Ces prix sont devenus un gage d’excellence pour la communauté financière mondiale.